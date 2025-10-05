Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 13:24

Одна деталь компьютера стала инструментом шпионажа

Ученые UC разработали атаку Mic-E-Mouse для прослушки через компьютерные мыши

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игровые мыши стали новым инструментом шпионажа, говорится в исследовании Калифорнийского университета. Ученые разработали атаку Mic-E-Mouse, использующую высокочувствительные оптические сенсоры устройств для перехвата речи.

Специальное ПО преобразует микровибрации от звуков голоса, которые улавливает сенсор мыши, в распознаваемую речь. В экспериментах с недорогими моделями система показала высокую эффективность: точность идентификации диктора достигла 80%, а качество сигнала улучшилось на 19 дБ.

Эксперты предупреждают, что с ростом популярности мышей с разрешением свыше 20 000 DPI угроза таких атак будет возрастать. Внедрение вредоносного кода возможно через скомпрометированное ПО или веб-эксплойты, при этом процесс слежки остается полностью незаметным для пользователя.

Ранее гендиректор Instagram (деятельность в РФ запрещена) Адам Моссери публично опроверг миф о том, что платформа подслушивает разговоры пользователей для показа релевантной рекламы. Он объяснил, что эффективность рекомендательных алгоритмов связана с другими факторами сбора данных.

