Налеты на Белгородчину, удары по Воронежу: как ВСУ атакуют РФ 5 октября

По данным Минобороны РФ, в ночь на 5 октября средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата. После удара Вооруженных сил Украины по Белгороду ранены четыре мирных жителя. Из-за налета украинского дрона в Донецкой Народной Республике погибла женщина. Подробности атак украинской армии по российской территории — в материале NEWS.ru.

Больше 30 дронов ВСУ запустили по регионам России в ночь на 5 октября

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 5 октября уничтожили 32 украинских беспилотника в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ подверглись восемь регионов страны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Так, 11 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Белгородской области, еще 11 — над территорией Воронежской области. Пять дронов были сбиты над Нижегородской областью и по одному — над территориями Брянской, Курской, Тульской, Тамбовской областей и Республики Мордовия.

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Накануне ВСУ ударили по коммерческому объекту в Белгороде, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате прилета беспилотника пострадали четыре человека: мужчину и трех женщин доставили в больницу.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В результате удара беспилотника по коммерческому объекту пострадали четверо: супругов с осколочными ранениями лица и рук бригада СМП доставляет в областную клиническую больницу. Еще двух женщин <…> транспортируют в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

Также Гладков заявил, что после ночной атаки беспилотника ВСУ в селе Гора-Подол Белгородской области с осколочными ранениями был госпитализирован подросток. По словам главы региона, 16-летний юноша получил множественные повреждения стоп в результате сброса взрывных устройств с БПЛА.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«За медицинской помощью обратился 16-летний юноша, который получил множественные осколочные ранения стоп сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Гора-Подол Грайворонского округа. Пострадавший госпитализирован в детскую областную клиническую больницу», — написал глава региона.

Житель Брянщины пострадал при ударе ВСУ по вокзалу

Украинские военные нанесли удар беспилотниками по автовокзалу в Брянской области, в результате чего пострадал гражданский, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, атака была осуществлена с применением ударных БПЛА «Дартс» по поселку городского типа Погар.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«ВСУ с помощью ударных БПЛА „Дартс“ атаковали поселок городского типа Погар. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по автовокзалу. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель», — написал глава региона.

После атаки ВСУ на ДНР есть погибшие

Один человек погиб и двое получили ранения при атаке украинских войск на Макеевку в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. По его словам, жертвой обстрела стала женщина 1982 года рождения.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«В Горняцком районе Макеевки при атаке ударным БПЛА погибла женщина 1982 г. р. Ранения средней степени тяжести получила женщина 1958 г. р., пострадал мужчина 1954 г. р. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сказано в публикации.

Кроме того, повреждения получили четыре жилых дома в Ленинском районе Донецка, Горняцком районе Макеевки и поселке Луганское, добавил он. Как сказал Пушилин, при атаке на республику ВСУ применяли ударные беспилотники.

После мощного налета дронов ВСУ под Воронежем обошлось без пострадавших

Силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили около 10 беспилотников ВСУ в небе над Воронежской областью, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, в результате инцидента не зафиксировано каких-либо разрушений или пострадавших.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории двух городов и двух районов области обнаружены и уничтожены около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — написал Гусев.

