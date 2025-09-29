Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 16:45

«Достаточно уязвимы»: военэксперт назвал средства защиты от ракет Tomahawk

Военэксперт Кнутов: даже истребитель МиГ-29 может уничтожить ракету Tomahawk

Истребитель МиГ-29 Истребитель МиГ-29 Фото: MOD Russia/Global Look Press

Истребитель МиГ-29 вполне способен нейтрализовать американские ракеты дальнего действия Tomahawk, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Россия готова дать отпор в случае применения данного оружия Вооруженными силами Украины.

Ракеты Tomahawk применялись в свое время в Ираке и Югославии. Когда в Югославии их использовали, сербский летчик на МиГ-29 сбил несколько Tomahawk. Поэтому даже истребители-перехватчики в состоянии их уничтожать. Их сбивали с помощью зенитной артиллерии, то есть обычными зенитными установками, — подчеркнул Кнутов.

Эксперт отметил, что дальность действия ракет различается: по разным данным, при морском или воздушном базировании она составляет 2,5 тысячи километров, а при наземном — около 1,6–1,8 тысячи км. Он также подчеркнул, что ракеты летят на предельно малой высоте, огибая рельеф местности.

По ним работает РЭБ. Есть данные, что во время удара по авиабазе в Сирии при [Дональде] Трампе (президент США. — NEWS.ru) использовались умные крылатые ракеты JASSM. Он их не называл, но опыт показал, что это были JASSM. Возможно, применялись и Tomahawk, — добавил Кнутов.

По словам военэксперта, Минобороны РФ также подтвердило тогда, что около 60–70% запусков американских ракет были успешно перехвачены сирийскими силами с использованием радиоэлектронной борьбы и советских зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны. Как отметил военэксперт, это указывает на уязвимость Tomahawk и свидетельствует о том, что работа по ним уже велась.

Есть опыт воздействия и борьбы с этими крылатыми ракетами. Поэтому, если они появятся на Украине, мы сможем по ним работать с помощью противовоздушной обороны. Они могут долететь не только до Москвы, но и до Урала, если они не будут перехвачены. Кстати, по ним действуют и системы РЭБ, которые способны воздействовать на навигационную систему западную и американскую в целом. В первую очередь — GPS Navstar. Поэтому нам есть что противопоставить, помимо систем ПВО, — заключил Кнутов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки Tomahawk на Украину не окажут существенного влияния на ситуацию в зоне спецоперации. Так он прокомментировал соответствующее заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога.

