Система РЭБ «Купол Донбасса» за неделю уничтожил 720 беспилотников ВСУ, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В Донецке и Макеевке перехвачено 447 БПЛА, в Горловке — 273. Он подчеркнул, что украинские войска применяют тактику комбинированных налетов.

Системой РЭБ «Купол Донбасса» за неделю предотвращено 720 террористических атак со стороны противника, — отметил Пушилин.

В Горловке возле железнодорожного депо перехватили группу FPV-дронов, на которых были установлены самодельные взрывные устройства, собранные на основе реактивных выстрелов ПГ-9С. Над Донецком сбили три украинских беспилотника «Орел». Они были без боевой нагрузки и использовались для разведки российских систем ПВО.

Взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры, — заключил Пушилин.

Ранее военнослужащие ВСУ сообщили о возрастающих потерях среди операторов беспилотников. Российские военные считают украинских дроноводов главной угрозой и целенаправленно ведут на них охоту, включив в перечень первоочередных целей.