05 октября 2025 в 13:06

ПВО сбила 30 украинских дронов над Белгородской областью и Крымом

Российские силы ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников за четыре часа, сообщило Министерство обороны РФ. С 08:00 до 12:00 по московскому времени перехвачено 29 БПЛА в небе Белгородской области и один аппарат над территорией Республики Крым.

5 октября с 08:00 мск до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 — над территорией Белгородской области и один БПЛА сбит над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

Также Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении российскими силами ПВО четырех украинских управляемых авиабомб и 145 беспилотников самолетного типа за минувшие сутки. Информация о результатах отражения воздушного нападения приведена в ежедневной оперативной сводке военного ведомства.

Накануне, 4 октября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации подростка с осколочными ранениями после ночной атаки беспилотника ВСУ в селе Гора-Подол. По словам главы региона, 16-летний юноша получил множественные повреждения стоп вследствие сброса взрывных устройств с воздушного аппарата.

