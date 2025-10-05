Оплата парковки в Перми: все варианты в одном месте

Как оплатить парковку в Перми — краткая инструкция для экономящих время и деньги. Самые востребованные платные парковки расположены в центре Перми: вдоль улиц Ленина, Куйбышева, Луначарского и Петрoпавловской. Эти зоны функционируют по будням с 09:00 до 19:00, за исключением праздничных дней.

Правила оплаты парковки

Оплата производится за каждый полный или неполный час стоянки в тарифной зоне. С 10 ноября 2025 года тарифы изменятся: в зоне № 101 — 30 рублей в час, № 103 — 40 рублей. Оплата должна быть произведена до начала парковочной сессии, задним числом — нельзя. Из плюсов: парковка здесь бесплатна по выходным и праздникам.

Способы оплаты

Доступны пять способов для ищущих ответ на вопрос «Как оплатить парковку в Перми?»: через приложение «Паркоматика», профильный сайт, SMS на 7878, паркоматы и абонементы. Приложение определяет зону автоматически, позволяет продлить сессию удалённо и получать уведомления. Через SMS отправляется сообщение в формате р59*<зона><номер><часы>. На паркоматах возможна оплата банковской картой — инструкция размещена здесь же.

Советы по оплате

Лучше всего использовать приложение «Паркоматика» — оно экономит время, снижает риск штрафа и удобно для контроля расходов. Важно все-таки оплачивать парковку, чтобы избежать штрафа: 1000 рублей за первое нарушение, 2000 — за последующие.

Можно ли стоять бесплатно?

Схитрить и оставить автомобиль бесплатно на платной парковке нельзя. Система контроля включает патрули и видеонаблюдение. Нарушения фиксируются автоматически, штрафы приходят по почте или в приложение ГИБДД.

