Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 14:00

Оплата парковки в Перми: все варианты в одном месте

Оплата парковки в Перми: все варианты в одном месте Оплата парковки в Перми: все варианты в одном месте Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Как оплатить парковку в Перми — краткая инструкция для экономящих время и деньги. Самые востребованные платные парковки расположены в центре Перми: вдоль улиц Ленина, Куйбышева, Луначарского и Петрoпавловской. Эти зоны функционируют по будням с 09:00 до 19:00, за исключением праздничных дней.

Правила оплаты парковки

Оплата производится за каждый полный или неполный час стоянки в тарифной зоне. С 10 ноября 2025 года тарифы изменятся: в зоне № 101 — 30 рублей в час, № 103 — 40 рублей. Оплата должна быть произведена до начала парковочной сессии, задним числом — нельзя. Из плюсов: парковка здесь бесплатна по выходным и праздникам.

Способы оплаты

Доступны пять способов для ищущих ответ на вопрос «Как оплатить парковку в Перми?»: через приложение «Паркоматика», профильный сайт, SMS на 7878, паркоматы и абонементы. Приложение определяет зону автоматически, позволяет продлить сессию удалённо и получать уведомления. Через SMS отправляется сообщение в формате р59*<зона><номер><часы>. На паркоматах возможна оплата банковской картой — инструкция размещена здесь же.

Советы по оплате

Лучше всего использовать приложение «Паркоматика» — оно экономит время, снижает риск штрафа и удобно для контроля расходов. Важно все-таки оплачивать парковку, чтобы избежать штрафа: 1000 рублей за первое нарушение, 2000 — за последующие.

Можно ли стоять бесплатно?

Схитрить и оставить автомобиль бесплатно на платной парковке нельзя. Система контроля включает патрули и видеонаблюдение. Нарушения фиксируются автоматически, штрафы приходят по почте или в приложение ГИБДД.

Ранее мы рассказывали, как оплатить парковку в аэропортах Москвы.

Пермь
платная парковка
оплата
советы
авто
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Турции назвал главное препятствие на пути к миру на Украине
Раскрыта судьба жителей дома, разрушенного при взрыве в ЛНР
Робот-пылесос едва не спалил частный дом
Мигрант на полной скорости сбил школьника на «зебре»
Астроном рассказал, когда будет видно сближение Луны с Юпитером и Венерой
«Понимают только силу»: депутат о призывах Зеленского к прекращению огня
Италия и США схлестнулись в битве за дешевые макароны
Страны ОПЕК+ решили поднять предельный уровень нефтедобычи
В Германии рассказали, находится ли страна в состоянии войны
Готовим сладкие ляваши — простой татарский десерт с изюмом!
Власти дают новые полномочия полиции после нападения на синагогу
Столтенберг раскрыл, как Трамп едва не «похоронил» НАТО семь лет назад
«Болтовня не поможет»: в ФРГ сделали неожиданное заявление о немецкой армии
Европе предрекли собственный «Перл-Харбор»
ВС РФ взяли Кузьминовку: наступление на Северск, когда освободят город
Как вернуть меду жидкое состояние: бережные способы размягчения
Сколько калорий в одном яблоке: раскладываем по полочкам
«Пойдут дальше»: политолог перечислил последствия отстранения фон дер Ляйен
Безруков фразой «поносят все русское» высказался о культурной травле Запада
Мощнейшее землетрясение грозит жителям одной страны
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.