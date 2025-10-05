Астроном рассказал, когда будет видно сближение Луны с Юпитером и Венерой Астроном Санакоев заявил, что в октябре Луна сблизится с Юпитером и Венерой

Жители Земли смогут наблюдать суперлуние уже на следующей неделе, 7 октября, рассказал инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев. По его словам, которые приводит ТАСС, в этот день небесное тело будет находиться на наименьшем расстоянии от центра Земли. Кроме того, в октябре произойдет сближение Луны с Юпитером и Венерой.

В течение октября Луна будет менять свое удаление от Земли: 7 октября нас ожидает суперлуние, Луна будет находиться на наименьшем расстоянии от Земли — менее 360 тыс. км. Это почти на 14% меньше, чем в период минилуния, а блеск Луны по сравнению с минилунием будет выше почти на 30%, — сказал Санакоев.

Ранее лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН зафиксировала на Солнце вспышку предпоследнего класса мощности М1.5 с выбросом плазмы в сторону Земли. Исследователи отметили, что это первый такой случай во всплеске солнечной активности, которая наблюдается с конца сентября.