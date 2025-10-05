Глава МИД Турции назвал главное препятствие на пути к миру на Украине

Контроль над 25% территории Донецкой Народной Республики, остающимися под управлением Киева, является главным препятствием для мирного урегулирования на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, позиции сторон после встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прояснились, однако статус этих земель остается ключевым спорным вопросом, сообщает «Страна.ua».

Министр отметил, что боевые действия на фронте продолжают усиливаться. При этом обе стороны стараются не проявлять слабости, подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее бывший помощник президента США Томас Грэм представил многоступенчатый план урегулирования украинского кризиса. Согласно его позиции, разрешение ситуации требует реализации комплекса мер, включая предоставление гарантий безопасности Киеву и коррекцию курса по расширению НАТО.

Кроме того, экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о невозможности подписания мирного договора по урегулированию кризиса при действующем президенте Владимире Зеленском. По словам политика, украинский руководитель не обладает самостоятельностью в принятии важнейших решений.