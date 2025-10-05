Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 14:55

Глава МИД Турции назвал главное препятствие на пути к миру на Украине

Фидан назвал вопрос Донбасса препятствием на пути к миру на Украине

Хакан Фидан Хакан Фидан Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Контроль над 25% территории Донецкой Народной Республики, остающимися под управлением Киева, является главным препятствием для мирного урегулирования на Украине, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. По его словам, позиции сторон после встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прояснились, однако статус этих земель остается ключевым спорным вопросом, сообщает «Страна.ua».

Министр отметил, что боевые действия на фронте продолжают усиливаться. При этом обе стороны стараются не проявлять слабости, подчеркнул глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее бывший помощник президента США Томас Грэм представил многоступенчатый план урегулирования украинского кризиса. Согласно его позиции, разрешение ситуации требует реализации комплекса мер, включая предоставление гарантий безопасности Киеву и коррекцию курса по расширению НАТО.

Кроме того, экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о невозможности подписания мирного договора по урегулированию кризиса при действующем президенте Владимире Зеленском. По словам политика, украинский руководитель не обладает самостоятельностью в принятии важнейших решений.

Хакан Фидан
Турция
Россия
ДНР
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьника из Ленобласти напоили до состояния комы
Сийярто заявил о наступлении новой эпохи для Евросоюза
«Не существует проекта»: Фицо о создании «стены дронов»
Семья Цапка нашла способ избежать суда из-за громкого ДТП
Российский чиновник попал под минометный обстрел ВСУ
Кто и как получает льготы на платных парковках Перми: полезная схема
Известную телеведущую и блогера нашли мертвой в собственном доме
В Госдуме рассказали о мерах поддержки педагогов
Раскрыта личность второй погибшей на Вилючинском вулкане
Похотливый пассажир довел весь самолет до исступления, устроив порношоу
Каскадер из Ростова разбил свой McLaren на мокрой дороге и попал на видео
«Рогами на нас»: обезумевшая корова чуть не убила туристов в Сочи
ПВО России устроила над российским регионом трехчасовой дронопад
Раскрыты новые детали задержания флотилии Греты Тунберг
Полыхает на полнеба: что известно об ударе по газохранилищу подо Львовом?
В АТОР раскрыли истинную ситуацию с вирусом Коксаки в Турции
Боснийский тренер Слишкович покинул российский ФК после серии поражений
«Народ собран?»: Путин на «Валдае» вспомнил фразу из «Калины красной»
Мединский прислушался к учителям и занялся своим учебником по истории
Додик объяснил, зачем Европе нужна большая война
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.