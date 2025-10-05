В Германии рассказали, находится ли страна в состоянии войны Писториус: ФРГ не находится в состоянии войны

Германия не находится в состоянии войны, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью газете Handelsblatt. Глава военного ведомства охарактеризовал текущую ситуацию как отчасти сравнимую с Холодной войной, отметив отсутствие боевых столкновений.

Нет, мы не в состоянии войны. <…> У нас ситуация, отчасти сравнимая с Холодной войной. Выстрелов нет, — высказался министр.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц на мероприятии, организованном газетой Rheinische Post, заявил, что страна не пребывает в состоянии войны, но более не находится в условиях мира. Такой комментарий политик дал в связи с инцидентами с беспилотными аппаратами в Дании и федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

Кроме того, альянс «Войны — больше никогда» организовал в Берлине акцию протеста, направленную против конфронтационной политики в отношении России. На площади перед государственной оперой собралось свыше двух тысяч граждан, выразивших несогласие с курсом правительства. Демонстранты призвали власти к диалогу, осудили процесс милитаризации государства, поставки украинской стороне оружия и развертывание американских ракетных комплексов на территории ФРГ.