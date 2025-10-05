Деньги налогоплательщиков из Европы будут сожжены в топке конфликта на Украине, такое мнение в эфире радиостанции Kossuth высказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он убежден, что лидеры западных стран пребывают в состоянии военного психоза и активно собираются затянуть боевые действия. Кроме того, они планируют перекрыть все оставшиеся каналы связи с Россией.

Нынешняя политическая стратегия Европы, направленная на устранение каналов связи с Россией, однозначно приведет к затяжной войне, и в этой затяжной войне они хотят сжечь деньги европейского народа, покупая оружие, скажем, у Америки и поставляя это оружие Украине, — предупредил Сийярто.

Ранее госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе премьера Венгрии Золтан Ковач заявил, что Брюссель подготовил семилетний план бюджета для спонсирования военных интересов Украины, а не Европы. По его словам, Будапешт категорически не согласен с этим. Ковач сослался на заявление Сийярто, который также выступил против проекта бюджета и раскритиковал его цели.