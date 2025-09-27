«Не нужно себя дискредитировать»: в Венгрии ответили на обвинения Украины

Сообщения о беспилотниках, якобы залетевших со стороны Венгрии на территорию Украины, являются фейком, заявил в социальной сети Х глава венгерского МИД Петер Сийярто. Так он ответил на обвинения своего украинского коллеги Андрея Сибиги.

Это фейк! Не нужно себя дискредитировать, — подчеркнул дипломат.

Ранее Сийярто выразил мнение, что МИД Украины оказался разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой. По его словам, Венгрия — это суверенное государство, которое не позволит себе быть замешанным в боевых действиях.

До этого украинский МИД выступил с критикой в адрес Будапешта, обвинив венгерское правительство в лицемерии и моральной деградации. Кроме того, ведомство указало на «открытое и скрытое» противостояние Венгрии Украине и всей Европе в целом.

По мнению Сийярто, президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует неадекватное поведение на почве антивенгерских настроений. Дипломат считает, что украинский политик «начинает видеть то, чего нет». Поводом для такой резкой оценки стало заявление главкома ВСУ Александра Сырского о нарушении воздушного пространства страны якобы венгерскими БПЛА.