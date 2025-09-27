Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 19:01

На Западе объяснили, почему украинцы массово бегут из страны

Times: молодые украинцы покидают страну после снижения призывного возраста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинская молодежь массово стремится покинуть страну до достижения 22 лет, пишет The Times. По данным журнала, это связано с недоверием к властям, страхом мобилизации и новой нормой, разрешающей выезд юношам 18–22 лет для учебы или работы.

В публикации говорится о длинных очередях родных у военных изоляторов, а также о ситуациях, когда мужчин задерживали прямо на улице и отправляли в резерв. Сегодня поток добровольцев иссякает, а вооруженные силы столкнулись с нехваткой личного состава.

В тексте также приводятся демографические данные: в 2021 году рождаемость на Украине составляла 1,1 ребенка на женщину, затем снизилась до 0,9; около 6 млн граждан покинули страну, среди них 800 тыс. женщин детородного возраста; население сократилось с 52 до примерно 35 млн. В прифронтовых районах соотношение умерших и родившихся авторы оценивают как 10:1, а в целом по стране — как 2:1.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что западные партнеры Украины настаивают на участии в конфликте с Россией исключительно молодых людей, считая солдат старшего возраста неэффективными. При этом она отметила, что внутри украинской власти вопрос снижения мобилизационного возраста официально не обсуждается.

Украина
молодежь
бегство
мобилизация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 сентября: где сбои в РФ
Погода в Москве в понедельник, 29 сентября: ждать ли холод и сильные дожди
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.