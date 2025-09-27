На Западе объяснили, почему украинцы массово бегут из страны Times: молодые украинцы покидают страну после снижения призывного возраста

Украинская молодежь массово стремится покинуть страну до достижения 22 лет, пишет The Times. По данным журнала, это связано с недоверием к властям, страхом мобилизации и новой нормой, разрешающей выезд юношам 18–22 лет для учебы или работы.

В публикации говорится о длинных очередях родных у военных изоляторов, а также о ситуациях, когда мужчин задерживали прямо на улице и отправляли в резерв. Сегодня поток добровольцев иссякает, а вооруженные силы столкнулись с нехваткой личного состава.

В тексте также приводятся демографические данные: в 2021 году рождаемость на Украине составляла 1,1 ребенка на женщину, затем снизилась до 0,9; около 6 млн граждан покинули страну, среди них 800 тыс. женщин детородного возраста; население сократилось с 52 до примерно 35 млн. В прифронтовых районах соотношение умерших и родившихся авторы оценивают как 10:1, а в целом по стране — как 2:1.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что западные партнеры Украины настаивают на участии в конфликте с Россией исключительно молодых людей, считая солдат старшего возраста неэффективными. При этом она отметила, что внутри украинской власти вопрос снижения мобилизационного возраста официально не обсуждается.