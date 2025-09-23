В Раде указали на главное различие Запада и Украины в отношении СВО Нардеп Скороход: Запад настаивает на участии в СВО только молодых украинцев

Западные партнеры уверены, что участвовать в конфликте с Россией в ходе боестолкновений в зоне СВО должны молодые украинцы, заявила в эфире YouTube-канала «Суперпозиция» депутат Верховной рады Анна Скороход. Так она ответила на вопрос о возможности снижения мобилизационного возраста.

По ее словам, союзники Киева уверены в том, что солдаты в возрасте не способны вести успешные боевые действия. Однако, по словам Скороход, «в кулуарах» украинской власти вопрос мобилизации молодежи не обсуждается. Депутат призналась, что безрезультатно пыталась выяснить причины позиции Запада.

Они все равно не хотят это воспринимать, потому что их позиция отличается от нашей. У них позиция, что воевать нужно молодыми и что война людей в возрасте никогда не будет эффективной, — сказала она.

Ранее сообщалось, что жители Украины, которые были мобилизованы против воли, начали писать в созданный российскими волонтерами чат-бот прямо из ТЦК. Данный чат-бот был создан для помощи украинцам, которых насильно мобилизовали сотрудники ТЦК, а также для добровольной сдачи в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины. По словам волонтеров, благодаря ему оружие сложили уже десятки солдат.