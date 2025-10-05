Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 октября 2025 в 14:54

Раскрыта судьба жителей дома, разрушенного при взрыве в ЛНР

Соловьев сообщил об эвакуации жителей разрушенного при взрыве дома в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителей многоквартирного дома в Красном Луче ЛНР эвакуировали после взрыва, сообщил глава города Сергей Соловьев в Telegram-канале. По его словам, экстренные службы разбирают завалы на месте квартиры, где произошла утечка газа. Власти решают вопрос о временном размещении жителей пострадавших квартир.

Сейчас здесь работают экстренные службы. Проведена эвакуация жителей многоквартирного дома, — отметил Соловьев.

Взрыв прогремел утром 5 октября. Ударная волна разрушила крышу и несколько квартир в четырехэтажном доме. По словам очевидцев, кирпичи выбило на проезжую часть. Вместо квартиры, где произошло ЧП, образовалась пустота. Информации о пострадавших нет.

Ранее стало известно, что начальник железнодорожной станции Георгий Ерофеев, которому было 33 года, погиб вместе со своей женой и четырехлетним сыном при взрыве бытового газа в Саратове. В Приволжской железной дороге выразили соболезнования родственникам погибшего.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что семьям погибших в результате данного взрыва газа будет выплачена материальная помощь в размере миллиона рублей. Он также добавил, что все пострадавшие получат необходимую поддержку.

взрывы
ЛНР
дома
эвакуации
