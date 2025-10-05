Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 октября 2025 в 12:12

Мощный взрыв уничтожил квартиру в ЛНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В жилом доме в городе Красный Луч ЛНР произошел взрыв, сообщил Telegram-канал «МЛНР Live Луганск». Предварительно, причиной происшествия могла стать утечка бытового газа.

Ударная волна разрушила крышу и несколько квартир в четырехэтажном доме. По словам очевидцев, кирпичи выбило на проезжую часть. Вместо квартиры, где произошло ЧП, образовалась пустота. Информация о пострадавших не уточняется.

Ранее в городе Запорожье прогремели мощные взрывы. В это время действовала сирена воздушной тревоги. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

В украинском Львове между тем остановился общественный транспорт. Мэр города Андрей Садовой призвал жителей оставаться в укрытиях. При этом ночью он предупреждал о взрывах во Львове. Они раздались также в городе Бурштыне Ивано-Франковской области, Чернигове и Хмельницкой области. Садовой также сообщил, что пожар произошел в индустриальном парке Sparrow во Львове.

В Чернигове был на севере Украины был поврежден энергетический объект. Пожар также произошел на одном из предприятий в районе города Нежина.

квартиры
взрывы
ЛНР
дома
газ
происшествия
разрушения
Россия
