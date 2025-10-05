В Минобороны рассказали о количестве сбитых за сутки БПЛА ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинские управляемые авиабомбы и 145 беспилотников самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Данные о результатах отражения воздушной атаки содержатся в ежедневной сводке военного ведомства.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 145 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие ВСУ сообщили о возрастающих потерях среди операторов беспилотников. Российские военные считают украинских дроноводов главной угрозой и целенаправленно ведут на них охоту, включив в перечень первоочередных целей.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о госпитализации подростка с осколочными ранениями после ночной атаки беспилотника украинской армии в селе Гора-Подол. По словам главы региона, 16-летний юноша получил множественные повреждения стоп вследствие сброса взрывных устройств с воздушного аппарата.