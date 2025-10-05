Стало известно о новой тактике российских дронов

Российские дроны начали устраивать засады вдоль украинских автомагистралей, сообщает Business Insider. По данным издания, беспилотники прячутся у обочин и подрывают военную технику ВСУ при ее приближении. Новая тактика делает перемещение украинских войск по ключевым дорогам крайне опасным.

Оптоволоконные FPV-дроны управляются через кабель, что делает их невосприимчивыми к системам радиоэлектронной борьбы. Они способны пересекать линию фронта, залегать в засаде и атаковать бронетехнику при движении. Украинские военные пытаются защитить дороги сетчатыми заграждениями, однако российские операторы находят бреши в обороне. Из-за этого ВСУ вынуждены сокращать ротации и дольше оставаться на позициях.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» поставил Вооруженным силам России новую партию боевых машин поддержки танков «Терминатор» в преддверии Дня Сухопутных войск. БМПТ хорошо зарекомендовали себя в зоне СВО, а их производство ведется с учетом боевого опыта, включая усиление динамической защиты и оснащение противодронными системами.