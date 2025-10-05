Полицейские нашли хозяина оставленной в мусорке гранаты

В Санкт-Петербурге полицейские установили личность человека, которому принадлежала граната, найденная в мусорном контейнере, сообщили в МВД РФ по региону. Задержанный пояснил, что его родственники по ошибке выбросили боеприпас.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый владелец взрывоопасного предмета — 45-летний местный житель, работающий водителем в фирме. По его словам, он приобрел предмет в 2014 году в другом регионе, а при уборке квартиры родственники случайно выбросили предмет вместе с мусором, — заявили в ведомстве.

Ранее в районе Марьина Роща в Москве на Октябрьской улице саперы извлекли и обезвредили гранату, которая находилась под автомобилем марки Haval. Боеприпас вытащили вручную спустя четыре часа после его обнаружения. Весь этот период территория рядом с автомобилем находилась под оцеплением, а на месте дежурили сотрудники полиции со служебными собаками. В результате выяснилось, что граната была игрушечной.