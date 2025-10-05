Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 13:34

Полицейские нашли хозяина оставленной в мусорке гранаты

МВД: владелец найденной в Петербурге гранаты заявил, что ее выбросили случайно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские установили личность человека, которому принадлежала граната, найденная в мусорном контейнере, сообщили в МВД РФ по региону. Задержанный пояснил, что его родственники по ошибке выбросили боеприпас.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан предполагаемый владелец взрывоопасного предмета — 45-летний местный житель, работающий водителем в фирме. По его словам, он приобрел предмет в 2014 году в другом регионе, а при уборке квартиры родственники случайно выбросили предмет вместе с мусором, — заявили в ведомстве.

Ранее в районе Марьина Роща в Москве на Октябрьской улице саперы извлекли и обезвредили гранату, которая находилась под автомобилем марки Haval. Боеприпас вытащили вручную спустя четыре часа после его обнаружения. Весь этот период территория рядом с автомобилем находилась под оцеплением, а на месте дежурили сотрудники полиции со служебными собаками. В результате выяснилось, что граната была игрушечной.

Санкт-Петербург
полиция
гранаты
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Турции назвал главное препятствие на пути к миру на Украине
Раскрыта судьба жителей дома, разрушенного при взрыве в ЛНР
Робот-пылесос едва не спалил частный дом
Мигрант на полной скорости сбил школьника на «зебре»
Астроном рассказал, когда будет видно сближение Луны с Юпитером и Венерой
«Понимают только силу»: депутат о призывах Зеленского к прекращению огня
Италия и США схлестнулись в битве за дешевые макароны
Страны ОПЕК+ решили поднять предельный уровень нефтедобычи
В Германии рассказали, находится ли страна в состоянии войны
Готовим сладкие ляваши — простой татарский десерт с изюмом!
Власти дают новые полномочия полиции после нападения на синагогу
Столтенберг раскрыл, как Трамп едва не «похоронил» НАТО семь лет назад
«Болтовня не поможет»: в ФРГ сделали неожиданное заявление о немецкой армии
Европе предрекли собственный «Перл-Харбор»
ВС РФ взяли Кузьминовку: наступление на Северск, когда освободят город
Как вернуть меду жидкое состояние: бережные способы размягчения
Сколько калорий в одном яблоке: раскладываем по полочкам
«Пойдут дальше»: политолог перечислил последствия отстранения фон дер Ляйен
Безруков фразой «поносят все русское» высказался о культурной травле Запада
Мощнейшее землетрясение грозит жителям одной страны
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября
Россия

Удар по Starlink и совет от брата Вэнса: новости СВО к вечеру 3 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.