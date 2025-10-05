Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 14:10

Около тысячи туристов оказались в ловушке на Эвересте из-за метели

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Около тысячи человек оказались в ловушке на восточном склоне Эвереста в Тибете из-за снежной бури, сообщает Reuters. По информации агентства, в воскресенье, 5 октября, начались масштабные спасательные работы по расчистке доступа к палаточным лагерям.

Для ликвидации последствий непогоды были привлечены сотни специалистов и местных жителей, которые занимаются расчисткой занесенных снегом дорог на высоте более 4900 метров. По последним данным, часть туристов уже успешно эвакуирована в безопасную зону.

Снегопад, ставший причиной чрезвычайной ситуации, начался 3 октября и продолжался весь следующий день. Местные власти были вынуждены приостановить продажу билетов и доступ в туристическую зону Эвереста.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух туристов во время восхождения на вулкан Вилючинская сопка в Камчатском крае. Дело квалифицировано по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

До этого три альпиниста оказались заблокированы на высоте 5300 метров при спуске с Эльбруса. Группа, предположительно, состоящая из жителей Белгорода, сумела связаться со спасательными службами для эвакуации. По имеющимся данным, туристы не прошли обязательную регистрацию своего маршрута перед началом восхождения.

Эверест
снег
туристы
происшествия
