05 октября 2025 в 14:14

В Китае раскрыли, как Канада пошла на дно из-за санкций против России

Baijiahao: санкции против России привели к кризису в Канаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Канада столкнулась с серьезным экономическим кризисом из-за санкционной политики против России, навязанной США, сообщает китайское издание Baijiahao. Эксперты издания отмечают, что страна одной из первых поддержала ограничительные меры против Москвы и присоединилась к торговому противостоянию с Китаем, продемонстрировав зависимость от Вашингтона.

Китай ввел высокие пошлины на ключевые канадские товары, включая рапс, свинину и горох, что парализовало экспортно-ориентированную экономику. Освободившуюся нишу на рынке заняли российские компании, увеличившие поставки сельхозпродукции и энергоносителей. По оценкам аналитиков, восстановление экономики Канады после потери ключевых рынков может занять годы.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам неформального саммита заявила об изменении подхода к новым ограничительным мерам при подготовке 19-го пакета антироссийских санкций. По ее мнению, текущий момент является подходящим для усиления воздействия на Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия адаптировалась к существованию в условиях санкционного режима. Отвечая на вопрос о готовящемся 19-м пакете ограничений ЕС, представитель Кремля отметил, что реакция Москвы будет аналогичной ответным мерам на предыдущие 18 пакетов.

Канада
Россия
санкции
экономика
