01 октября 2025 в 23:26

Канаду уличили в оправдании преступлений Киева

Посольство РФ: Канада покрывает ядерные преступления украинских властей на ЗАЭС

ЗАЭС ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Правительство Канады покрывает Киев, совершающий ядерное преступление путем обстрелов Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), указало посольство России в стране. Дипломаты подчеркнули, что канадские СМИ, транслируя исключительно украинскую версию событий, формируют ложное впечатление о виновности России в ударах по станции.

Хотели бы пояснить канадской аудитории, что происходящее — ядерное преступление in the making (в процессе развития), а правительство Марка Карни никак не реагирует, — отмечено в сообщении.

В посольстве заявили, что Запорожская АЭС является ядерным объектом РФ, где находятся российские специалисты, и у Москвы нет никаких оснований подвергать его опасности. По утверждению диппредставительства, именно украинская сторона на протяжении нескольких лет намеренно обстреливает станцию, ее инфраструктуру и прилегающий город Энергодар, используя тяжелое вооружение и ударные беспилотники.

На станции по приглашению России работает группа специалистов МАГАТЭ. Она, как отмечается, фиксирует провокации со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что все системы, которые отвечают за жизнедеятельность Запорожской АЭС, работают в штатном режиме. Отмечается, что радиационная обстановка находится в пределах нормы.

