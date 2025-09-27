Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 16:22

Раскрыта радиационная обстановка на ЗАЭС

Радиационная обстановка на ЗАЭС находится в пределах нормы

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Все системы, которые отвечают за жизнедеятельность Запорожской АЭС, работают в штатном режиме, сообщили представители администрации станции в Telegram. Отмечается, что радиационная обстановка находится в пределах нормы.

На сегодняшний день все системы, обеспечивающие жизнедеятельность атомной станции, работают в штатном режиме и запитаны от резервных источников энергии. Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории остается в пределах нормы. Изменений не зафиксировано, — сказано в сообщении.

Ранее директор станции Юрий Черничук заявил, что российская сторона фиксирует увеличение интенсивности украинских атак на ЗАЭС. По его мнению, эскалация напряженности напрямую связана с визитом в Россию генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские военные повредили последнюю линию энергоснабжения Запорожской АЭС. По его словам, действия ВСУ нарушают фундаментальные принципы ядерной безопасности МАГАТЭ и угрожают жизням миллионов людей. Он добавил, что станцию пришлось подключать к дизель-генераторам.

ЗАЭС
АЭС
ВСУ
атомная энергия
