Европе предрекли собственный «Перл-Харбор»

Экс-глава МИД Литвы Ландсбергис: в Европе может произойти «Перл-Харбор»

Габриэлюс Ландсбергис Габриэлюс Ландсбергис Фото: Kira Hofmann/PHOTOTHEK/Global Look Press

В Европе может произойти ситуация, сравнимая с атакой японской авиации на базу ВМС США в Перл-Харборе, заявил экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его мнению, если эскалация напряженности продолжится, Запад не сможет ее игнорировать и будет вынужден реагировать, передает The Telegraph.

Если это так продолжится, то мы должны ожидать «Перл-Харбор» для Европы, когда эскалацию будет невозможно игнорировать, что пробудит Запад, — заключил Ландсбергис.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что страны НАТО оправдывают увеличение военных бюджетов до 5% ВВП риторикой о приближении третьей мировой войны. По его мнению, такая повестка выгодна производителям оружия и политикам, которые нагнетают обстановку для обоснования роста расходов.

Парламентарий также отметил, что конфликт уже приобрел характер глобального противостояния, ведущегося экономическими и информационными методами. При этом реальная война с применением ядерного оружия несет угрозу уничтожения всей цивилизации.

Вместе с тем депутат Госдумы Сергей Алтухов заявил о малой вероятности открытого военного конфликта между Россией и НАТО. По мнению Алтухова, европейские лидеры понимают, к чему может привести прямое столкновение, поэтому реакция альянса, скорее всего, ограничится новыми санкциями.

Европа
Россия
дипломаты
эскалация
