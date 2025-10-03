«Семь миллионов беженцев»: военэксперт об исполнителях атаки на Пермь

Атаковавшие Пермский край дроны могли быть запущены украинскими беженцами, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, Киев прибегает к таким шагам вследствие неудач на поле боя.

У нас семь миллионов беженцев с Украины. Вполне вероятно, что часть могла где-то обосноваться и сделать это (атаку беспилотниками на Пермский край. — NEWS.ru). Даже если Киев вербует какую-то долю процента граждан — это много. Но наши ребята работают постоянно, скручивают их и в Крыму, и остальных регионах, — подчеркнул Дандыкин.

Он отметил, что такие удары наносят ущерб и формируют информационные поводы для украинской стороны. Таким образом, по его словам, россиянам необходимо быть внимательными и самостоятельно следить за событиями, чтобы минимизировать последствия.

Они хотели повлиять на производство в какой-то степени, но вывести его такими силами невозможно. Я думаю, это определенная реакция на то, что у них ничего не получается на земле. Поэтому они прибегают к терактам по полной схеме. Это чисто бандеровская тактика — они будут стараться подрывать мосты, как на Брянщине, травить колодцы, — резюмировал Дандыкин.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о временной приостановке технологического цикла на предприятии «Азот», входящем в группу «Уралхим», вследствие атаки украинских БПЛА на Березники. Он отметил, что в настоящее время завод работает в штатном режиме.