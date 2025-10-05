Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 11:42

В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты

Следствие проверяет новых подозреваемых по делу миллиардера Сулейманова

Ибрагим Сулейманов Ибрагим Сулейманов Фото: Московские суды общей юрисдикции/ТАСС

В уголовном деле против миллиардера Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации двух убийств и покушении на одно, могут появиться новые фигуранты, сообщает РИА Новости. Следствие проверяет на причастность к преступлениям ряд других лиц.

По данным источника, в рамках дела уже были арестованы Муххамед Дарбишев и его родственник, который позже скончался от сердечного приступа. Сулейманову вменяют причастность к убийству в 2004 году бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля.

Басманный суд Москвы арестовал Сулейманова на два месяца, вину он не признал. В суде бизнесмен заявил, что был судим за мошенничество и легализацию преступных доходов, а также назвал себя «акционером».

Ранее адвокат Александр Хаминский заявил, что Сулейманову может грозить пожизненное заключение. По мнению эксперта, санкции соответствующих статей УК исключительно суровы, и для смягчения приговора обвиняемому необходимо активно сотрудничать со следствием.

Позднее правоохранительные органы провели более 40 обысков в рамках уголовного дела Сулейманова. Следственные действия прошли в Москве, Подмосковье и Дагестане.

