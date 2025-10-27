В Польше поймали подозреваемых в шпионаже украинцев

Двух граждан Украины задержали в Польше по подозрению в шпионаже, заявил в социальной сети Х пресс-секретарь польского министра-координатора по делам спецслужб Яцек Добжиньский. По его словам, задержанные работали на иностранную разведку.

Мужчину и женщину в возрасте 32 и 34 лет задержали в городе Катовице в Силезском воеводстве. По данным правоохранителей, они якобы собирали информацию о военных объектах и железнодорожной инфраструктуре. Теперь украинцам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Амурской области по подозрению в госизмене задержали гражданина России. По версии следствия, мужчина 1977 года рождения передавал Украине данные о военных эшелонах на Транссибе. Также он перечислял деньги на счет запрещенной террористической организации.

До этого стало известно, что ФСБ планирует получить полномочия на регистрацию и учет шпионских устройств и программ. Ведомство подготовило проект указа, который бы закрепил контроль за импортом и экспортом всех специальных технических средств, предназначенных для скрытого получения информации.