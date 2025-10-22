ФСБ пресекла деятельность шпиона, работавшего на Украину

ФСБ задержала в Амурской области гражданина России по подозрению в госизмене. По версии следствия, мужчина передавал Украине данные о военных эшелонах на Транссибе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Мужчина 1977 года рождения также перечислял деньги запрещенной террористической организации.

На территории Амурской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1977 г. р., подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности Российской Федерации, — говорится в материале.

Ранее в Москве был задержан гражданин России, его подозревают в совершении государственной измены. По данным ведомства, подозреваемый передавал украинской стороне координаты размещения систем противовоздушной обороны и объектов МО в Подмосковье и на Кубани.

Кроме того, в Донецке сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в передаче Службе безопасности Украины информации о транспортных средствах, используемых должностными лицами. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ.