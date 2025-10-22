Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 10:27

ФСБ пресекла деятельность шпиона, работавшего на Украину

В Амурской области задержали передававшего сведения Украине россиянина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

ФСБ задержала в Амурской области гражданина России по подозрению в госизмене. По версии следствия, мужчина передавал Украине данные о военных эшелонах на Транссибе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Мужчина 1977 года рождения также перечислял деньги запрещенной террористической организации.

На территории Амурской области пресечена противоправная деятельность гражданина РФ 1977 г. р., подозреваемого в совершении государственной измены в форме оказания помощи Украине в деятельности, направленной в ущерб безопасности Российской Федерации, — говорится в материале.

Ранее в Москве был задержан гражданин России, его подозревают в совершении государственной измены. По данным ведомства, подозреваемый передавал украинской стороне координаты размещения систем противовоздушной обороны и объектов МО в Подмосковье и на Кубани.

Кроме того, в Донецке сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в передаче Службе безопасности Украины информации о транспортных средствах, используемых должностными лицами. По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном обороте взрывчатых веществ.

ФСБ
Амурская область
шпионы
Украина
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток спускалась на свидание по простыням и сорвалась со второго этажа
Медсестра увидела «смерть с косой» у постели тяжелобольного пациента
Гастроэнтеролог предупредил о вреде жвачки для зубов и желудка
Семья из восьми человек погибла в крупном ДТП в США
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
В Европе объяснили, почему Макрон превратился в зануду
Невролог рассказала, связаны ли перепады погоды с головными болями
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.