Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 11:49

В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона

Путин и Рахмон обсудили перспективы сотрудничества России и Таджикистана

Эмомали Рахмон Эмомали Рахмон Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили перспективы межгосударственных отношений двух стран, сообщили в пресс-службе таджикского лидера. Также лидеры обменялись мнениями по графику предстоящих встреч.

Главы государств обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений двух стран, которые строятся на основе принципов стратегического партнерства и союзничества, — говорится в сообщении.

Сегодня, 5 октября, Рахмону исполнилось 73 года. Путин поздравил его с днем рождения и пообещал продолжать активную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня. Он также напомнил о предстоящей встрече с коллегой, которая пройдет в Душанбе 9 октября.

До этого президент РФ поздравил таджикского коллегу с 34-летием независимости республики. Он пожелал Рахмону доброго здоровья и успехов, а гражданам — мира и процветания. Помимо всего прочего, Путин высоко оценил развитие стратегического партнерства между странами — в частности, взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

Владимир Путин
Эмомали Рахмон
Россия
Таджикистан
