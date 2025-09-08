Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 09:18

Путин высоко оценил развитие стратегического партнерства РФ и Таджикистана

Путин поздравил президента Таджикистана с годовщиной независимости республики

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил таджикского коллегу Эмомали Рахмона с 34-летием независимости республики, сообщила пресс-служба президента Таджикистана. Российский лидер высоко оценил развитие стратегического партнерства между странами — в частности, взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.

Российско-таджикистанские отношения успешно развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества, — отметил Путин.

Ранее Путин направил поздравительную телеграмму своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиееву в честь Дня независимости Республики Узбекистан. Президент подчеркнул активное развитие отношений с республикой, отметив их стратегический характер и тесное сотрудничество.

До этого российский лидер поздравил киргизского лидера Садыра Жапарова с Днем независимости Киргизской Республики. В послании Путин отметил развитие отношений на основе стратегического партнерства и союзничества, подчеркнув важность совместных усилий для укрепления взаимодействия, безопасности и стабильности на Евразийском континенте.

Таджикистан
Россия
Владимир Путин
Эмомали Рахмон
поздравления
