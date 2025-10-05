Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 10:52

Юрист разъяснил новые правила взыскания долгов с граждан

Юрист Айрапетов: новые правила взыскания долгов не коснутся большинства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян не затронут новые правила взыскания долгов, заявил член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, добросовестные налогоплательщики практически не заметят изменений. Юрист также напомнил, что многие налоги всегда присылали и оплачивали по факту.

Большую часть населения это не касается. А что касается разных налогов, связанных с имуществом, налогов на земельные участки, на жилые дома, на квартиры и так далее, то их присылали всегда и оплачивали по факту, без всяких судебных процедур, — объяснил Айрапетов.

Он добавил, новая система будет иметь значение больше для административного органа. В частности, она упростит взаимодействие с налогоплательщиками. При этом сами граждане больше не будут обременены судебными процедурами.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко рассказал, что с 1 ноября в России вступит в силу закон, который даст налоговым органам возможность во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам. По его словам, такие меры будут применяться только при отсутствии спора с налоговыми органами.

юристы
налоги
взыскания
долги
налогоплательщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вероятно, что накрыто»: военэксперт об уничтоженных объектах ВСУ во Львове
Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск
Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси
Более 150 человек эвакуировали из шахты из-за ее обрушения
В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой
В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты
Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда
Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области
Путин озвучил последствия отправки ракет Tomahawk Украине
«Их дело»: Путин высказался о реакции Запада на валдайское выступление
Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США
Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии
Цоя обвинили в финансировании террористов
В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ
Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла
Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине
Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, но с одним нюансом
Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября
Экс-директора издательства «Правда» Леонтьева нашли мертвым в Москве
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.