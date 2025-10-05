Юрист разъяснил новые правила взыскания долгов с граждан

Большинство россиян не затронут новые правила взыскания долгов, заявил член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. По его словам, которые приводит Lenta.ru, добросовестные налогоплательщики практически не заметят изменений. Юрист также напомнил, что многие налоги всегда присылали и оплачивали по факту.

Большую часть населения это не касается. А что касается разных налогов, связанных с имуществом, налогов на земельные участки, на жилые дома, на квартиры и так далее, то их присылали всегда и оплачивали по факту, без всяких судебных процедур, — объяснил Айрапетов.

Он добавил, новая система будет иметь значение больше для административного органа. В частности, она упростит взаимодействие с налогоплательщиками. При этом сами граждане больше не будут обременены судебными процедурами.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко рассказал, что с 1 ноября в России вступит в силу закон, который даст налоговым органам возможность во внесудебном порядке взыскивать с граждан задолженность по обязательным платежам. По его словам, такие меры будут применяться только при отсутствии спора с налоговыми органами.