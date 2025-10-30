Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 05:07

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами

МВД: мошенники выманивают деньги под видом проверки подлинности купюр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники разработали новую схему выманивания денег у граждан под предлогом проверки подлинности купюр, сообщили в Telegram-канале УБК МВД России. Преступники представляются сотрудниками правоохранительных органов и настаивают на проведении дистанционного обыска.

Проверка подлинности купюр — новое слово в арсенале киберпреступников. Теперь они объясняют необходимость изъятия наличных не только «декларированием средств», но и «проверкой подлинности купюр». Все это — якобы по поручению правоохранительных органов или «в ходе проведения дистанционного обыска», — сказано в сообщении.

В МВД подчеркивают, что понятие «дистанционный обыск» отсутствует в законодательстве. При законном изъятии денежных средств обязательно личное присутствие следователя и оформление соответствующих документов.

Ранее телефонные мошенники обманули участника спецоперации, похитив у него 15,8 млн рублей. В сентябре 26-летний житель Зеленогорска получил звонок от женщины, которая представилась деканом его университета. Она попросила срочно зарегистрироваться на «Госуслугах» и предоставила ему ссылку. После этого его аккаунт взломали.

