Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 05:20

Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы

Терапевт Тен: самым полезным ингредиентом шаурмы являются овощи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Овощи являются наиболее полезным ингредиентом в составе шаурмы с точки зрения питательной ценности, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Однако, по ее словам, людям, испытывающим проблемы с пищеварением, стоит употреблять это блюдо с осторожностью.

Овощи: капуста, огурцы, помидоры, репчатый лук — безоговорочно полезная часть шаурмы. Это источник клетчатки, витаминов, антиоксидантов и пребиотиков. Клетчатка замедляет всасывание и усвоение быстрых углеводов из лаваша, смягчая удар по сахару в крови. Овощи способствуют улучшению моторики кишечника, облегчают переваривание, а также служат пищей для полезной микрофлоры, — пояснила Тен.

Она предупредила, что людям с чувствительным ЖКТ следует быть осторожными с сырой капустой и луком, так как они могут вызвать вздутие, метеоризм и дискомфорт. По словам врача, основной риск заключается в плохой промывке овощей, которая может привести к кишечной инфекции.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен заявила, что шаурма — это блюдо с гармоничным сочетанием ингредиентов, которые не наносят вреда здоровью человека. Тем не менее, по ее словам, важно соблюдать меру при употреблении фастфуда.

шаурма
фастфуд
здоровье
питание
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме назвали главные преимущества владения дачей
«Была разруха»: Герасимов о Театре сатиры и на Ордынке, Боякове, Газарове
Выдвиженец Трампа отказался от должности из-за российских связей
Зоопсихолог объяснила любовь некоторых кошек к дыням
США нанесли удар по нарколодке в Тихом океане
Парковки Самары: бесплатные места скоро станут платными. Изучаем локации
Трамп разрешил Южной Корее построить атомную подводную лодку
Технолог ответила, можно ли набивать стиральную машину бельем под завязку
Самый лучший рассыпчатый манник на сметане! Самый простой и удачный рецепт
К чему снится сломанный гнилой зуб: о чем предупреждает сон
Число долларовых миллиардеров в России выросло до 128 человек
Россиянам рассказали, чем может обернуться бардак на рабочем месте
Удар «Урагана» и потеря Константиновки: успехи ВС РФ к утру 30 октября
Видеть себя в свадебном платье: что предсказывают популярные сонники
Украина потеряла 100 тысяч молодых мужчин за два месяца
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 30 октября
Россиянам назвали весомую причину отказаться от веганства
В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с купюрами
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актера Романа Попова

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла
Общество

На замену надоевшим котлетам: хрустящий куриный конверт с начинкой — жарим полезно без тонны масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.