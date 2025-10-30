Врач назвала самый полезный ингредиент шаурмы

Овощи являются наиболее полезным ингредиентом в составе шаурмы с точки зрения питательной ценности, заявила NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Однако, по ее словам, людям, испытывающим проблемы с пищеварением, стоит употреблять это блюдо с осторожностью.

Овощи: капуста, огурцы, помидоры, репчатый лук — безоговорочно полезная часть шаурмы. Это источник клетчатки, витаминов, антиоксидантов и пребиотиков. Клетчатка замедляет всасывание и усвоение быстрых углеводов из лаваша, смягчая удар по сахару в крови. Овощи способствуют улучшению моторики кишечника, облегчают переваривание, а также служат пищей для полезной микрофлоры, — пояснила Тен.

Она предупредила, что людям с чувствительным ЖКТ следует быть осторожными с сырой капустой и луком, так как они могут вызвать вздутие, метеоризм и дискомфорт. По словам врача, основной риск заключается в плохой промывке овощей, которая может привести к кишечной инфекции.

Ранее гастроэнтеролог Юлия Сластен заявила, что шаурма — это блюдо с гармоничным сочетанием ингредиентов, которые не наносят вреда здоровью человека. Тем не менее, по ее словам, важно соблюдать меру при употреблении фастфуда.