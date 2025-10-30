Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 05:22

В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа

Дональд Трамп и Си Цзиньпин Дональд Трамп и Си Цзиньпин Фото: Liu Weibing/Xinhua/Global Look Press

КНР и Соединенные Штаты начали переговоры в южнокорейском городе Пусан, передает Центральное телевидение Китая. Встреча с участием президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина официально стартовала утром, 30 октября.

Си Цзиньпинь 30 октября по местному времени встретился с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане, встреча официально началась, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Трамп намерен заручиться поддержкой Си Цзиньпина в урегулировании украинского конфликта в ходе запланированной с ним встречи. Кроме того, по мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, глава Белого дома поднимет вопрос об экономической связи между Вашингтоном и Пекином.

До этого президент США заявил журналистам о своем желании встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки по Азии. Глава государства отметил, что у него хорошие взаимоотношения с ним. Хозяин Белого дома добавил, что был бы не против расширить рабочую программу в Азии, если глава КНДР проявит заинтересованность во встрече. Позднее президент США сообщил, что Вашингтон не смог договориться с Пхеньяном о переговорах двух лидеров.

