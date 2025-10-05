Российских бойцов на СВО начнет снабжать «Слон»

Грузовой беспилотник «Слон» с грузоподъемностью до 120 килограммов планируется использовать для обеспечения российских военных подразделений в труднодоступных районах специальной военной операции до конца 2025 года, сообщил представитель группы компаний «Гроза» в беседе с ТАСС. Он уточнил, что квадрокоптер успешно прошел испытания на полигоне и получил положительную оценку от главного управления инновационного развития Минобороны РФ.

Максимальная полезная нагрузка грузового квадрокоптера «Слон» — до 120 кг, нормальный рабочий вес — порядка 80 кг. С данным весом аппарат способен лететь на дистанцию до 15 км, сбросить необходимый груз и вернуться. Задача «Слона» — осуществлять снабжение на передней линии фронта, — сказал собеседник.

Представитель «Грозы» отметил, что в перспективе беспилотник сможет выполнять разнообразные задачи. Разрабатываются специальные модификации «Слона» для транспортировки специального оборудования, средств радиоэлектронной борьбы, а также для выполнения боевых заданий по минированию и бомбометанию.

Ранее сообщалось, что российские ударные беспилотные летательные аппараты «Герань-2» увеличили боевую эффективность не менее чем на 30%. Данный результат достигнут благодаря установке усовершенствованной боевой части.