Сенатор выяснил, сколько получают неработающие чиновники в США Сенатор Эрнст: шатдаун правительства США уже обошелся в $1,2 млрд

Остановка работы федерального правительства США продолжает дорого обходиться американским налогоплательщикам, заявила сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст в эфире телеканала Fox News. С начала шатдауна из бюджета уже было выплачено около $1,2 млрд в качестве зарплат федеральным служащим, которые отстранены от работы.

Налогоплательщикам придется сегодня платить еще 400 миллионов долларов, чтобы заплатить 750 тысячам непервостепенных бюрократов за то, что они не работают, — заявила она.

По словам сенатора, сложившаяся ситуация является следствием политического противостояния демократов, которые настаивают на финансировании программ медицинского обслуживания для нелегальных мигрантов за счет государственного бюджета. Эрнст охарактеризовала эту позицию как «политическую выходку», которая привела к «пустой трате миллиарда долларов».

Ранее сообщалось, что свыше 1,3 млн американских военнослужащих вынуждены нести службу без денежного довольствия из-за приостановки работы правительства США. В Белом доме заявили, что военные начали обращаться за продовольственной помощью.