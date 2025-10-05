Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 10:36

Сенатор выяснил, сколько получают неработающие чиновники в США

Сенатор Эрнст: шатдаун правительства США уже обошелся в $1,2 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Остановка работы федерального правительства США продолжает дорого обходиться американским налогоплательщикам, заявила сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст в эфире телеканала Fox News. С начала шатдауна из бюджета уже было выплачено около $1,2 млрд в качестве зарплат федеральным служащим, которые отстранены от работы.

Налогоплательщикам придется сегодня платить еще 400 миллионов долларов, чтобы заплатить 750 тысячам непервостепенных бюрократов за то, что они не работают, — заявила она.

По словам сенатора, сложившаяся ситуация является следствием политического противостояния демократов, которые настаивают на финансировании программ медицинского обслуживания для нелегальных мигрантов за счет государственного бюджета. Эрнст охарактеризовала эту позицию как «политическую выходку», которая привела к «пустой трате миллиарда долларов».

Ранее сообщалось, что свыше 1,3 млн американских военнослужащих вынуждены нести службу без денежного довольствия из-за приостановки работы правительства США. В Белом доме заявили, что военные начали обращаться за продовольственной помощью.

правительство
США
бюджеты
республиканцы
демократы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят, чтобы газировка «платила» за дорогие препараты диабетиков
«Вероятно, что накрыто»: военэксперт об уничтоженных объектах ВСУ во Львове
Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск
Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси
Более 150 человек эвакуировали из шахты из-за ее обрушения
В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой
В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты
Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда
Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области
Путин озвучил последствия отправки ракет Tomahawk Украине
«Их дело»: Путин высказался о реакции Запада на валдайское выступление
Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США
Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии
Цоя обвинили в финансировании террористов
В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ
Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла
Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине
Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, но с одним нюансом
Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.