День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 05:42

Удар дронов ВСУ привел к гибели жителя Таганрога

Камбулова: в Таганроге один человек погиб и трое пострадали при атаке дронов ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В результате ночной массированной воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Таганрог трое горожан пострадали и один погиб, сообщила в своем Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова. Повреждения также получили многоквартирные дома и инфраструктурные объекты.

К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший <…>. Никто не останется без поддержки — всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, — пообещала глава города.

По данным Камбуловой, в Таганроге были повреждены два промышленных предприятия, детский сад, механический колледж, частное домовладение и два многоквартирных дома. Утром 25 ноября рабочая группа начнет оценку масштаба ущерба. Решение о введении необходимого режима реагирования будет принято после обхода зданий, подчеркнула мэр Таганрога.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей передает об отражении силами противовоздушной обороны атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Таганрог. По данным канала, над городом раздалось уже более 20 взрывов, а в одном из районов зафиксирован пожар. Официального подтверждения этой информации не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Таганрог
ВСУ
дроны
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Разнесли позиции ВСУ в Красноармейске: успехи ВС РФ к утру 25 ноября
Врач назвала безопасную для сердца диету
К чему снится застолье: важные детали и скрытый смысл сна
Инфекционист рассказал, где человека может поджидать вирус гепатита B
Российские военные применили необычную стратегию при штурме Отрадного
Стало известно, можно ли одновременно работать в декрете и получать выплаты
Немецкие города приблизились к долговой яме
Россиянам рассказали, какое из зимних развлечений является самым бюджетным
Война во сне как знак важных перемен и внутренних конфликтов
Удар дронов ВСУ привел к гибели жителя Таганрога
Многомиллионные доходы, долги, слова об СВО: как живет Михаил Пореченков
Юрист ответил, что грозит за оставленные в общем коридоре дома коробки
Ирина Аллегрова защитила свой бренд на десятилетие
Названа неочевидная ошибка многих пар в сексе
Салат «Мой генерал» для генерала вашего сердца! 5 минут на сборку
Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» оценили в сотни миллионов рублей
Врач развеяла миф о безопасном курении кальяна
«Проучите их»: основатель Megaupload обратился к Путину
Фаза Луны сегодня, 25 ноября: не даем в долг, гладим котов, омолаживаемся
Экономист рассказала о последствиях запрета скидок на маркетплейсах
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут
Общество

К вину, на новогодний стол и просто на завтрак: обалденные горячие бутерброды с крабовым мясом — закуска за 15 минут

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы
Регионы

Атака на Новороссийск и Анапу ночью 23 ноября: взрывы, работа ПВО, жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.