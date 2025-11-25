Удар дронов ВСУ привел к гибели жителя Таганрога Камбулова: в Таганроге один человек погиб и трое пострадали при атаке дронов ВСУ

В результате ночной массированной воздушной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Таганрог трое горожан пострадали и один погиб, сообщила в своем Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова. Повреждения также получили многоквартирные дома и инфраструктурные объекты.

К сожалению, есть трое пострадавших и один погибший <…>. Никто не останется без поддержки — всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь, — пообещала глава города.

По данным Камбуловой, в Таганроге были повреждены два промышленных предприятия, детский сад, механический колледж, частное домовладение и два многоквартирных дома. Утром 25 ноября рабочая группа начнет оценку масштаба ущерба. Решение о введении необходимого режима реагирования будет принято после обхода зданий, подчеркнула мэр Таганрога.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей передает об отражении силами противовоздушной обороны атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на Таганрог. По данным канала, над городом раздалось уже более 20 взрывов, а в одном из районов зафиксирован пожар. Официального подтверждения этой информации не было. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.