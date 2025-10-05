Клуб «Валдай»
05 октября 2025 в 10:23

Раскрыта личность погибшего на Камчатке альпиниста

Погибшим у вулкана на Камчатке оказался опытный альпинист Виктор Вавиленок

Вулкан Вилючинский Вулкан Вилючинский Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Погибшим при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке оказался альпинист Виктор Вавиленок, сообщил Telegram-канал. Гид сорвался с другой туристкой, которая была с ним в связке.

По предварительным данным, 60-летний Вавиленок сопровождал двух туристок на вулкан, который закрыли 1 июля из‑за камнепадов. Во время маршрута он сорвался вместе с 27‑летней девушкой, которая позже скончалась от множественных травм.

Вавиленок состоял в Федерации альпинизма России и Камчатской федерации альпинизма и скалолазания. По словам знакомых, он совершил множество восхождений в регионе. Одно из последних — в апреле, когда он поднялся на Ключевскую сопку.

Ранее сообщалось, что третья альпинистка, эвакуированная с вулкана, находится в тяжелом состоянии. У 34-летней женщины сильное обморожение. Пострадавшую туристку перевели в реанимацию.

Группа альпинистов сорвалась со склона вулкана 4 октября. Спасательные работы по эвакуации пострадавшей заняли всю ночь. Медицинский осмотр единственной выжившей провели на высоте 1500 метров. В операции принимали участие более 40 профессиональных спасателей, а также добровольцы и медицинские работники.

альпинисты
погибшие
вулканы
Камчатка
туристы
