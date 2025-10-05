Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 10:31

«Москва на это ответит»: на Западе испугались реакции Путина

Профессор Дизен: Лондон открыто атакует Россию, помогая Киеву

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Великобритания открыто атакует Россию, в частности, помогая Киеву наносить дальнобойные удары, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. Ранее FT писала, что Лондон уже помогает ВСУ наносить удары по территории России.

Британия теперь открыто нападает на Россию. Когда-нибудь Москва на это ответит, и не будет никакого контроля эскалации. Очевидно одно: Лондон будет кричать о ничем не спровоцированной агрессии, — отметил он.

Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что обвинения Москвы в нарушении воздушного пространства НАТО являются инструментом поддержания напряженности и антироссийской истерии. Глава дипломатической миссии подчеркнул, что подобные заявления целенаправленно нагнетают и без того сложную обстановку. В свою очередь немецкий журналист Билл Сикс заявил о раскручивании в германских средствах массовой информации антироссийской истерии и безосновательных слухов о возможном нападении Москвы.

