05 октября 2025 в 12:55

Водонаева рассказала о смерти бабушки и опубликовала трогательное видео

Алена Водонаева Алена Водонаева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Телеведущая Алена Водонаева в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала о смерти бабушки. По словам звезды, она ушла «спокойно и тихо» в окружении близких. Другие подробности фотомодель не раскрыла.

Ушла моя бабушка. Мы с братом были с ней в эти минуты. Ушла на наших глазах, с рукой в моей руке. Ушла спокойно и тихо. Благодарю за все, — отметила Водонаева.

Ранее Водонаева заявила, что мат в русском языке является нормой, а на инициативу увеличить штрафы за его употребление не стоит обращать внимания. Телеведущая так ответила на вопрос, готова ли она платить за нецензурную лексику и считает ли она нормальным использование мата на сцене и в творчестве.

Между тем депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что Госдума — серьезный орган и там нет места Водонаевой, телеведущей Анфисе Чеховой, и балерине Анастасии Волочковой. Так он отреагировал на предложение сделать экс-ведущую программы «Секс с Анфисой Чеховой» ответственной за направление демографии и семейных ценностей.

Алена Водонаева
смерти
бабушки
шоу-бизнес
