05 октября 2025 в 11:59

Стало известно, когда выйдет замена «Википедии» от Илона Маска

Ранняя бета-версия Grokipedia от Илона Маска выйдет в октябре

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ранняя бета-версия Grokipedia, которую создает компания миллиардера Илона Маска xAI, выйдет в октябре — информация об этом появилась в блоге предпринимателя в соцсети X. Разработчики проекта называют свой продукт самой масштабной и точной альтернативой интернет-энциклопедии «Википедия». По их словам, система искусственного интеллекта Grok будет автоматически выявлять и удалять ложные сведения из статей.

В настоящее время Grok использует огромные вычислительные мощности для анализа таких источников, как страницы «Википедии», задавая вопросы, что правда, что частично правда, что ложь или чего не хватает, — уточнили разработчики.

В августе Маск раскритиковал «Википедию» за предвзятость и не смог назвать ее надежным источником. Его позицию тогда поддержал сооснователь ресурса Ларри Сэнгер.

Ранее компания Илона Маска Neuralink получила разрешение FDA на клинические испытания устройства для преобразования мыслей в текст, которые начнутся в октябре. Исследования направлены на помощь пациентам с тяжелыми нарушениями коммуникации. К 2030 году компания планирует внедрять импланты здоровым людям для создания потребительских технологий.

