Стало известно, как жители Одессы на самом деле относятся к Зеленскому Жительница Одессы заявила, что горожане негативно относятся к Зеленскому

Большинство коренных жителей Одессы на самом деле негативно относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому, рассказал местная жительница. По ее словам, которые приводит РИА Новости, мнение горожан разделяют и военнослужащие вооруженных сил страны. Собеседница агентства объяснила это тем, что очень много людей погибают на поле боя.

К Зеленскому основная часть уже одесситов и тех, которых я знаю, относятся негативно, и даже военные, которые воюют, они тоже его ненавидят. Потому что очень много погибают, и уже об этом все знают, — сказала женщина.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский оказался в критическом положении из-за угасания интереса западных союзников. По его мнению, для украинского лидера наступили «черные дни». Соскин пояснил, что такая ситуация сложилась из-за постепенного отдаления президента США Дональда Трампа от конфликта.

До этого депутат Верховной рады Артем Дмитрук признал, что украинская армия пребывает в тяжелом состоянии из-за решений Зеленского. Он раскритиковал подход Киева к солдатам, указав на проблемы с обеспечением, медицинским обслуживанием и выплатами.