В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ TAC: простые украинцы идут на фронт, пока элита отсылает детей за границу

Простых украинцев принуждают к участию в военных действиях, пока дети элиты покидают страну и избегают призыва с помощью взяток, пишет The American Conservative. Журналисты утверждают, что в связи с этим Киеву не помогут даже поставки американских ракет Tomahawk.

То, что украинцы вообще хотят воевать, опровергается опросами с ноября 2024 года, — сказано в материале.

По данным авторов статьи, встречающиеся в Окружном суде Нью-Йорка дела отражают наличие подпольного рынка откупа от военной службы среди украинской элиты. Расцвет получили схемы с поддельными медсправками, фиктивными разводами и незаконным переходом границы. В это время, по их словам, вместо патриотов-добровольцев Киев держит армию на режиме принудительной мобилизации.

Аналитики считают, что даже при отказе Вашингтона передать Украине Tomahawk, США все равно продолжат обеспечивать конфликт оружием — через цепочку поставок в рамках НАТО. При этом, по их мнению, вооружение не изменит хода событий, так как ВСУ испытывают нехватку как людских ресурсов, так и внутренних резервов для продолжения боевых действий.

Ранее политолог Дмитрий Никотин объяснил, что если США предоставят Украине Tomahawk, то президент Дональд Трамп окажется в безвыходном положении. Он описал позицию главы государства термином «цугцванг» из шахмат, при котором любой ход ведет к проигрышу. По мнению эксперта, Трампу остается либо рискнуть с Tomahawk и забыть о мирном соглашении, либо попросту продолжать конфликт.