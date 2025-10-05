Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 11:14

В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ

TAC: простые украинцы идут на фронт, пока элита отсылает детей за границу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Простых украинцев принуждают к участию в военных действиях, пока дети элиты покидают страну и избегают призыва с помощью взяток, пишет The American Conservative. Журналисты утверждают, что в связи с этим Киеву не помогут даже поставки американских ракет Tomahawk.

То, что украинцы вообще хотят воевать, опровергается опросами с ноября 2024 года, — сказано в материале.

По данным авторов статьи, встречающиеся в Окружном суде Нью-Йорка дела отражают наличие подпольного рынка откупа от военной службы среди украинской элиты. Расцвет получили схемы с поддельными медсправками, фиктивными разводами и незаконным переходом границы. В это время, по их словам, вместо патриотов-добровольцев Киев держит армию на режиме принудительной мобилизации.

Аналитики считают, что даже при отказе Вашингтона передать Украине Tomahawk, США все равно продолжат обеспечивать конфликт оружием — через цепочку поставок в рамках НАТО. При этом, по их мнению, вооружение не изменит хода событий, так как ВСУ испытывают нехватку как людских ресурсов, так и внутренних резервов для продолжения боевых действий.

Ранее политолог Дмитрий Никотин объяснил, что если США предоставят Украине Tomahawk, то президент Дональд Трамп окажется в безвыходном положении. Он описал позицию главы государства термином «цугцванг» из шахмат, при котором любой ход ведет к проигрышу. По мнению эксперта, Трампу остается либо рискнуть с Tomahawk и забыть о мирном соглашении, либо попросту продолжать конфликт.

элиты
Украина
мобилизации
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят, чтобы газировка «платила» за дорогие препараты диабетиков
«Вероятно, что накрыто»: военэксперт об уничтоженных объектах ВСУ во Львове
Наступление ВС РФ на Харьков 5 октября: «Герани» сожгли HIMARS, Купянск
Поступили свежие данные по обстановке у президентского дворца в Тбилиси
Более 150 человек эвакуировали из шахты из-за ее обрушения
В Таджикистане раскрыли детали телефонного разговора Путина и Рахмона
В Минздраве уточнили состояние пострадавших в массовом ДТП под Самарой
В деле осужденного за убийства миллиардера могут появиться новые фигуранты
Врач объяснил, почему сидячая работа может быть опаснее тяжелого труда
Газовое хранилище загорелось после взрывов во Львовской области
Путин озвучил последствия отправки ракет Tomahawk Украине
«Их дело»: Путин высказался о реакции Запада на валдайское выступление
Ким Чен Ын сделал серьезное предупреждение США
Не менее 17 человек погибли из-за проливных дождей в Индии
Цоя обвинили в финансировании террористов
В США доказали VIP-мобилизацией на Украине абсурдность Tomahawk для ВСУ
Пожарные не дали крупному складу в Москве сгореть дотла
Стало известно о мощном ударе по Ж/Д-инфраструктуре на Украине
Зеленский неожиданно взмолился о перемирии, но с одним нюансом
Разнесли в клочья цели в Запорожье и Львове: удары по Украине 5 октября
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.