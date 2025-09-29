Политолог объяснил, как решение по Tomahawk загнало Трампа в угол Политолог Никотин: поставка Tomahawk ставит Трампа в безвыходное положение

Если США предоставят Украине свои дальнобойные снаряды Tomahawk, президент Дональд Трамп окажется в безвыходном положении, такое мнение в Telegram-канале высказал политолог Дмитрий Никотин. Он описал позицию политика термином «цугцванг» из шахмат, при котором любой ход ведет к проигрышу. По мнению Никотина, Трампу остается либо рискнуть с «Томагавками» и забыть о мирном соглашении, либо попросту продолжать конфликт.

Выбор у Дональда непростой. Либо рискнуть с «Томагавками» и закрыть дверь для сделки, и при этом Россия все равно устоит. <…> Либо не отправлять «Томагавки» — и <…> [конфликт] также будет продолжаться, что, опять же, не в целях Дональда, — уверен политолог.

Никотин добавил, что Трамп не знает, как ускорить сделку. Он констатировал, что давление на Украину не сработало, поскольку за нее вступилась Европа. При этом Индия и Китай находятся на стороне России.

Фронт держится, и никто не готов уступать, — резюмировал политолог.

Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что американский лидер разрешил Украине удары вглубь территории России дальнобойным оружием. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Tomahawk не смогут изменить ситуацию на фронте.