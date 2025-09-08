Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Германии заявили, что политика элит Запада подрывает мир в Европе

BZ: политика западных элит исключает мирное будущее Европы

Агрессивная политика западных элит в отношении украинского конфликта уничтожает надежды на мирное будущее Европы, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Издание утверждает, что конфликт можно было предотвратить, но возможности для мирного урегулирования были сознательно разрушены.

То, что происходит на Украине, не ограничивается ее пределами. До тех пор, пока проактивной международной дипломатии предпочитают агрессивную геополитику, даже многообещающие перспективы на будущее могут превратиться в мрачную пустоту, — сказано в материале.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу ситуации вокруг Украины становится все более очевидным. По его мнению, европейским лидерам становится все сложнее замаскировать противоречия в своих позициях.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украину ждет раздел на три зоны в результате переговоров о гарантиях безопасности. По его словам, российская зона уже существует, а текущие дискуссии касаются лишь ее размеров и формата демилитаризованной зоны.

