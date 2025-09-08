В Европе предрекли раздел Украины на три зоны

В Европе предрекли раздел Украины на три зоны Орбан: Украина будет разделена на три зоны и российская уже существует

Украину ждет раздел на три зоны в результате переговоров о гарантиях безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит издание Magyar Nemzet, российская зона уже существует, а текущие дискуссии касаются лишь ее размеров и формата демилитаризованной зоны.

Судьба Украины, кажется, решена. Сегодня в Европе «элегантно» рассуждают о гарантиях безопасности, но эти гарантии фактически означают разделение Украины. Результатом разделения Украины станут российская зона, демилитаризованная зона и западная зона, — отметил он.

Ранее бывшие высокопоставленные европейские чиновники заявили, что Евросоюз согласился на второстепенную роль в процессе урегулирования украинского конфликта. По их словам, ЕС сейчас «выглядит опасно раздробленным и слабым».

До этого издание Steigan сообщило, что президент США Дональд Трамп ведет двойную политику в вопросе украинского конфликта. По мнению автора публикации, США параллельно обсуждают мирное урегулирование с Россией и убеждают европейские страны направить войска на территорию Украины.