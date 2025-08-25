Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:35

В Европе заподозрили Трампа в двойной игре

Steigan: Трамп намеревается сделать издержки от СВО для России колоссальными

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Глава Белого дома Дональд Трамп ведет двойную политику в вопросе украинского конфликта, сообщает Steigan. По мнению автора публикации Пола Стейгана, США параллельно обсуждают мирное урегулирование с Россией и убеждают европейские страны направить войска на территорию Украины.

Он отметил, что действия администрации Трампа — это часть единой стратегии. По его словам, в Вашингтоне признают, что Запад фактически потерпел поражение. Одновременно с этим США стараются смягчить последствия провала и параллельно пытаются повысить ставки для Москвы.

Стейган ссылается на стратегию, предложенную экспертом Уэссом Митчеллом. Она предполагает одновременный диалог о мире и попытки нанести России военное поражение, способное вынудить ее пересмотреть свои цели. В этом контексте администрация Трампа обсуждает ввод войск под прикрытием ВВС США и поставки Киеву ракет.

В то же время Трампу не дает покоя Китай, отметил публицист. В Вашингтоне понимают, что не потянут работу на два фронта, поэтому Трамп ищет мир с Россией, чтобы либо привлечь ее на свою сторону, либо хотя бы исключить из противостояния с Пекином.

Ранее политолог Павел Дубравский заявил, что Трамп смог продвинуть позицию России на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Евросоюза после переговоров на Аляске. По его словам, в Киеве после этого заговорили о готовности к диалогу с Москвой по вопросу территорий. Эксперт отметил, что влияние на Зеленского было колоссальным, когда после Анкориджа Трамп поменял свою позицию и взял сторону Путина.

СВО
Украина
Дональд Трамп
Европа
Россия
