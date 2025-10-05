Клуб «Валдай»
Цветы для октябрьской посадки: семенами сразу в мокрую и подмерзшую землю

В конце октября, когда земля уже схвачена первыми заморозками, можно смело сажать неприхотливые однолетники, которые нуждаются в естественной стратификации. Идеальный кандидат — василек полевой, чьи семена прорастают даже при температуре почвы +1–3 °C.

Дождитесь, когда грунт станет влажным от осенних дождей и слегка подмерзнет сверху. Сделайте неглубокие бороздки прямо в мерзлой корке, рассыпьте семена, присыпьте заранее заготовленной сухой землей и уплотните. Не поливайте — зимней влаги будет достаточно.

Также можно сеять календулу, космею и нигеллу — все эти цветы не боятся холода и подходят для октябрьской посадки. Сажайте их семенами сразу в мокрую и подмерзшую землю. Главное преимущество такого посева — семена пройдут закалку холодом, весной дадут крепкие всходы, устойчивые к перепадам температур, и зацветут на 2–3 недели раньше весенних посадок. Такие цветы будут более выносливыми, с мощной корневой системой, а их цветение будет обильным и продолжительным.

Ранее было названо растение, которое цветет на подтопляемых участках и в тени. Сажаю осенью — и в мае вырастает клумба с золотисто-желтыми соцветиями.

