Сажаю осенью — и в мае вырастает клумба мини-роз: цветет на подтопляемых участках и в тени

Купальница — растение, которое цветет на подтопляемых участках и в тени. Сажаю осенью — и в мае вырастает клумба с золотисто-желтыми шарообразными соцветиями, напоминающими мини-розы.

Ее преимущества: абсолютная морозостойкость, способность расти в заболоченной почве и на тяжелых глинах, устойчивость к болезням и вредителям, а также яркое цветение с мая по июнь.

Осенняя посадка (сентябрь-октябрь) максимально проста: выкопайте яму 20×20 см в полутени, добавьте компост и торф, поместите деленку корневища с почками, полейте и замульчируйте опилками. Купальница не требует подкормок, полива (кроме экстремальной засухи) и не нуждается в прополке — ее густые листья подавляют сорняки. Это растение оживит даже самые проблемные зоны.

