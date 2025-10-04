Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 21:46

Посадил под зиму — летом роскошная клумба: справится даже начинающий садовод

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лилия — идеальный кандидат для подзимней посадки, которая гарантирует роскошное цветение следующим летом. Эти луковичные растения отличаются устойчивостью к болезням и способностью адаптироваться к разным типам почвы. С ними справится даже начинающий садовод.

В октябре-ноябре выберите солнечный участок с хорошо дренированной землей, выкопайте лунки глубиной 15–20 см (втрое выше луковицы). На дно насыпьте песок для дренажа, установите луковицы донцем вниз с расстоянием 20–25 см между ними. Присыпьте питательной почвосмесью с добавлением перегноя и золы, полейте и замульчируйте торфом слоем 10–15 см.

Весной лилии тронутся в рост, а летом раскроют крупные ароматные цветы всех оттенков — от белоснежных до темно-бордовых, включая махровые и двухцветные сорта. Они цветут с июня по август, прекрасно стоят в срезке и не требуют сложного ухода — достаточно полива в засуху и подкормки 2-3 раза за сезон. Лилии будут десятилетиями украшать ваш сад, ежегодно образуя больше бутонов. Посадил под зиму — летом роскошная клумба.

Ранее был назван многолетник, который не боится снега: цветет «помпонами» с июня до декабря.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
