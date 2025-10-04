Клуб «Валдай»
Тенелюбивое чудо для осенней посадки: пышно цветет в любом уголке сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Астильба — идеальный выбор для тенистых уголков сада, которая не просто выживает, но и пышно цветет даже в условиях недостатка солнечного света. Это тенелюбивое чудо идеально для осенней посадки.

Астильба поражает разнообразием: ее пушистые метельчатые соцветия белого, розового, красного и сиреневого оттенков возвышаются над ажурной листвой, создавая эффект кружевного салюта даже в глубокой тени.

Для осенней посадки в сентябре-октябре выберите участок с влажной плодородной почвой, выкопайте лунки глубиной 20–30 см на расстоянии 40–50 см друг от друга. Разместите деленки корневища с почками роста, присыпьте землей с добавлением компоста и золы, обильно полейте и замульчируйте торфом.

Астильба зимует без укрытия, а весной быстро трогается в рост, зацветая в июне-июле и сохраняя декоративность до осени. Она не требует сложного ухода — достаточно полива в засуху и удаления увядших соцветий. Этот цветок устойчив к болезням, не интересует вредителей.

Ранее был назван цветок, который сеется в октябре и цветет в марте: сажайте семечком — и забудьте.

